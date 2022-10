Meteo | nuova ‘ottobrata’ | torna il caldo

Leggi su velvetmag

(Di sabato 15 ottobre 2022) Le previsioniper il fine settimana in arrivo indicano unainversione dei fattori climatici. L’ondata di maltempo di questi ultimi giorni dovrebbe terminare per far spazio a un ritorno dell’ottobrata die bel tempo che si era affacciata nella prima metà di questo mese. Stop, dunque, secondo gli esperti, ai nubifragi al Sud e al ciclone quasi tropicale dal Tirreno verso lo Ionio. Ma anche ai temporali con intensità di 5mila fulmini l’ora sulla Sicilia. La situazione di maltempo vedrà ancora residui colpi di coda tra Puglia, Calabria e Sicilia ma tutto sta per cambiare. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iL.it, prevede e conferma l’arrivo di un’eccezionale seconda ottobrata. Dopo una prima lunga fase calda e soleggiata, registrata tra il 2 e il 10 ottobre, ecco ...