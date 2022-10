Meteo | nel weekend torna l’alta pressione | arriva l’Ottobrata bis

iLMeteo.it

Dopo due giorni di rinvii causati delinclemente nella zona prevista per l'ammaraggio, gli astronauti della missione Crew - 4 della ... Questo sito è stato selezionato tra alternativeGolfo del ...Nord e Centro Sulle regioni settentrionali il tempo sarà variabile con possibili pioggepomeriggio ecorso della serata sulla Liguria e sulle Alpi piemontesi. Nebbia e foschie in pianura padana. Temperature massime stabili, in lieve rialzo sul Trentino Alto Adige. Sull'Italia centrale saranno ... Meteo Bologna: nubi sparse nel weekend, Lunedì poco nuvoloso In questo fine settimana torna sulla penisola l'anticiclone africano, pronto a caratterizzare il meteo: cosa sta succedendo.Biennale MArtelive 2022: il più grande festival diffuso d'Europa torna a Roma e nel Lazio con oltre 1500 artisti dal 15 al 23 ottobre 2022.