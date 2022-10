Mercato | Manchester United | spunta il nome per il post De Gea

Leggi su rompipallone

(Di sabato 15 ottobre 2022) In casasi lavora in ottica futuro. Molti sono i calciatori che sono alla fine del loro ciclo con la maglia dei Red Devils su tutti, oltre al noto Cristiano Ronaldo, un altro senatore sembra essere arrivato al capolinea della sua esperienza a. Il portiere spagnolo David De Gea sembra non dare più la sensazione di affidabilità e leadership che ha contraddistinto la sua lunga militanza al, e quindi la dirigenza inglese avrebbe individuato già il suo possibile successore. Diogo Costa PortoIl portiere dei portoghesi è stato protagonista di un ottimo avvio di stagione sia in campionato, ma soprattutto in Champions League dove ha dato prova di grande affidabilità.