Melissa Satta | impossibile non zoomare | guardano tutti lì

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 15 ottobre 2022)sa emente come mandare fuori di testa i suoi fan; siamo di fronte ad una donna con una bellezza più unica che rara. Iniziamo con una curiosità calcistica per quanto riguarda; sembra, infatti, che la showgirl abbia una passione per i colori rossoneri. Il Milan, nella passata stagione, al termine di una stagione semplicemente perfetta ha vinto lo scudetto arrivando sopra all’Inter campione in carica. In questa nuova annata calcistica la voglia è, ovviamente, quella di replicarsi; i ragazzi di Pioli, infatti, hanno dimostrato di avere le carte in tavola per andare a vincere nuovamente la Serie A. InstagramForse nonsanno cheè stata costretta a fare i conti, per ben due volte, con il Covid. Il primo ...