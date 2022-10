Marco Giallini | Roma ormai è morta | ci hanno fottuto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022), 15 ott. (Adnkronos) - "Ricordo che mio padre, quando ero ragazzino, passava per le vie di Trastevere e i signori, seduti fuori sulle sedie a chiacchierare, si alzavano, e dicevano 'buongiorno', salutavano. Adesso, non c'è più niente, c'è solo l'ego, la persona che pensa solo a mettersi sui social. Ci". A fotografare l'immagine di unache non c'è più è l'attoreche, in un incontro serale riservato ai giornalisti nell'ambito della Festa del Cinema di2022, racconta il nuovo film di cui è protagonista, 'Il Principe di', diretto dal regista Edoardo Falcone e presentato in anteprima nella sezione Grand Public. La storia, ambientata ...