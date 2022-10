Manchester United | Ten Hag vuole il rinnovo di un ex-Milan

Il Fatto Quotidiano

Massimo Gaggi per il 'Corriere della Sera' charlie stillitano Cinque anni fa, a Los Angeles per un torneo precampionato tra grandi società europee in tournée negli Usa, Real Madrid eavevano scelto tutte e due di allenarsi ...La batosta rimediata lo scorso settembre in casa delnon ha lasciato il minimo strascico: il k.o. di Old Trafford resta l'unico in mezzo ad una lunghissima sfilza di successi. ... Il Manchester United è pure in perdita: ora il bilancio preoccupa più dei risultati Le confessioni del Fenomeno in un documentario Dazn. Greenwood è stato nuovamente arrestato. Pole di Martins nel Gp d'Australia. Flavio Roda è stato rieletto presidente della federazione degli sport i ...PREMIER LEAGUE - Mason Greenwood era stato arrestato a gennaio per aver violentato e minacciato una studentessa e rilasciato qualche settimana dopo con la condi ...