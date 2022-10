Mamò arriva fino al cuore di Roma | al Pantheon | per aprire una gustosa finestra sul mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 15 ottobre 2022) Quella di Cristian Monaco (pluripremiato gelatiere che ha vinto varie tappe del Gelato Festival) è una firma di autenticità più che un franchisingno del gelato. È della scorsa estate l’apertura di un nuovo punto vendita in Via Ugo Ojetti che, a differenza della mini boutique del gelato in Piazza Ragusa, contaa 50 gusti gelato esposti. Un lavoro di restyling ne ha cambiato i connotati rispondendo però sempre più alla sua vera personalità, un nuovo look che nel tempo coinvolgerà tutti i punti vendita: stile jingle, pareti nere e packaging scuri. Via il bianco, il richiamo al latte e ai colori chiari illuminati dalla luce del sole; spazio quindi a tonalità più scure quasi fosse un locale. L’impronta di Cristian è il file rouge dei vari indirizzi che riflettono tutti appieno la sua immagine, grazie all’ausilio di due aziende che riescono ...