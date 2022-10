Agenzia ANSA

E' passato undalla sera del 15 settembre in cui le piene di Misa e Nevola, ingrossati dalla concentrazione di piogge a monte, causarono devastazione, 12 morti e tanti sfollati nelle zone del Senigalliese (...Dopo l'ottobrata torna la pioggia sull'Italia Autunno verso un nuovo stop Meteo Autunno - Dopo ildei giorni scorsi, con nubifragi specie al sud e Sicilia, ildi ottobre vivrà una nuova fase anticiclonica. Un vasto promontorio anticiclonico è in estensione sul bacino del Mediterraneo,... Maltempo: un mese dall'alluvione, si cerca ancora Brunella - Cronaca E' ancora dispersa Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara (Ancona), inghiottita dalle acque del Nevola mentre, sotto casa, zona Coste di Barbara, tentava di mettersi in salvo insieme al figlio Simone Bart ...E' passato un mese dalla sera del 15 settembre in cui le piene di Misa e Nevola, ingrossati dalla concentrazione di piogge a monte, causarono devastazione, 12 morti e tanti sfollati nelle zone del Sen ...