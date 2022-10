Maestro o maestra? Dottore o Dottoressa? Venezi | “Per indicare le professioni si usi il genere neutro”

Sky Tg24

... forse un autoritratto, deltoscano, collocato temporalmente nel periodo compreso tra la ... di proprieta' della famiglia Gallo Mazzoleni di Lecco, rivela la presenza della manodi ...Dottore o Dottoressa Presidente o presidentessa La lotta per promuovere l'inclusività passa anche attraverso il linguaggio e in particolare il dibattito sul genere in cui ... Live In Firenze, Venezi: “Per indicare le professioni si usi il genere neutro" La lotta per promuovere l’inclusività passa anche dal linguaggio e in particolare dalla scelta del genere con cui declinare i nomi delle professioni. Lo ha ribadito alla seconda giornata della rassegn ...Dragogna dei Ministri porterà stasera il suo spettacolo dedicato a Fabrizio De André alla rassegna romana Su:ggestiva. Gli abbiamo chiesto di raccontarci quel che ha imparato confrontandosi con la vit ...