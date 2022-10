Luciano Spalletti in conferenza stampa prima di Napoli-Bologna

(Di sabato 15 ottobre 2022) L’allenatore del, è intervenuto alla consuetasvoltasi alle ore 15:00in programma domani alle ore 18:00 allo stadio Maradona.ha risposto alle domande dei giornalisti nellache si è svolta a Castel Volturno. “Gestione in 11 ma le rose sono di 24-25 giocatori. Importante avere i cambi. Basti pensare in assenza di Osimhen quanto è stato utile avere Simeone e Raspadori in condizione. Senza troppi calcoli si valutano i calciatori e di volta in volta si fa la formazione.... Ogni partita è un viaggio verso l’ignoto. La bravura è renderlo meno prevedibile. Riportare la palla in cima fa sentire viva la mia squadra”. Sull'assenza di Rrahmani “Abbiamo 4 ...

Conferenza stampa, il tecnico del Napoli parla alla vigilia del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni ha parlato in conferenza alla vigilia del match tra Napoli e Bologna. BOLOGNA - "Ogni gara è un viaggio verso l'ignoto, dobbiamo essere bravi a renderlo prevedibile. Può sembrare ... come si valuterà di volta in volta chi inserire come difensore centrale accanto a Kim E' una delle domande poste all'allenatore del Napoli , , in conferenza stampa , alla vigilia ... Il mister azzurro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa anche della decisione riguardante il difensore da affiancare a Kim nella sfida di domani ...