Lucarelli | “Volevo lasciare la panchina per protesta | decisiva la tenuta mentale”

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al termine della gara valevole per il campionato di serie B contro il Benevento, Cristianoha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore della Ternana dopo la gara contro i giallorossi di Fabio Cannavaro. Rigore – Un calcio di rigore così, già mi ero meravigliato dal campo che fosse stato assegnato in prima battuto. Ero a un metro dal var, ho tranquillizzato i ragazzi perché mi sembrava logico venisse revocato e invece è stato confermato. In quel momento lì mi è passato dalla mente di abbandonare la, mi è sembrata una cosa grave con il supporto del var. Siamo stati bravi a non innervosirci, a ricompattarci e nel secondo tempo, complice anche un calo fisico del Benevento, siamo venuti fuori. Rimonta – Per l’ennesima volta ribaltiamo il risultato con ardore e con ...

di Federico BobbiTempo di vigilia per la Ternana che domani, sabato 15 ottobre, affronterà in trasferta il Benevento. Di seguito le parole del tecnico rossoverde Cristiano Lucarelli in conferenza stam ...