Luca Onestini | cuore pieno di gioia “Sei mia!” | il lieto annuncio

(Di sabato 15 ottobre 2022)ha dato ai fan che lo seguono sui canali social unmolto speciale. Con gli occhi quasi lucidi, sorridente e radioso ha sorpreso il pubblico con le sue parole. Scopriamo cosa ha annunciato l’ex protagonista di Uomini e Donne.-Altranotizia.it-(Fonte: Google)Non si è trattenuto: finalmente può raccontare tutto e ora che il suo sogno si è realizzato non ha perso tempo per far sapere al pubblico quanto è felice., il sogno realizzato Senza dubbio, conoscete tutti benissimo, l’ex protagonista di Uomini e Donne che ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando per la prima volta a ...

ha voluto parlare del Grande fratello vip e di quanto accaduto in questi giorni, in riferimento al caso Marco Bellavia. Poi la stoccata a tutti i concorrenti. Stanno parlando tutti del ...Tonon ha raccontato di come nella casa del GF Vip è rinato grazie ai gieffini e soprattutto all'amico. >>> Le Offerte lampo di La dedica di: "L'amico più importante". ...Un'amatissima tronista di Uomini e Donne è in dolce attesa. Ora il pancino è in bella vista. Ecco chi è la bellissima.Luca Onestini ha voluto parlare del Grande fratello vip e di quanto accaduto in questi giorni, in riferimento al caso Marco Bellavia. Poi la stoccata a tutti i concorrenti. Stanno parlando tutti del c ...