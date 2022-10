Lozano nel mirino dello United | possibile blitz a gennaio

... COME SEGUIRE LA PARTITA Ricordiamofrattempo che la diretta tv di Napoli Bologna sarà più ... anche se le alternative sono eccellenti ee Raspadori potrebbero ambire a giocare dal primo ...Dietro c'è Juan Jesus in pole mentre a centrocampo chance per Ndombelé In attaccoe Politano ...trio dei trequartisti ci sarà Aebischer VERONA - MILAN, domenica ore 20:45 Verona, ecco come ...L'attaccante del Napoli Hirving Lozano è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Abbiamo fatto un ottimo girone di Champions, ci sentiamo bene, stiamo facendo grandi cose ma ora pensiamo a blindare il primo ...Hirving Lozano è finito nel mirino del Manchester United, che lo vorrebbe portare subito in Premier League. I Red Devils vorrebbero convincere il ...