Lorenzo Musetti | “Ho avuto un attacco di panico | un blocco al diaframma Non mi sono ritirato per il pubblico”

(Di sabato 15 ottobre 2022)è stato eliminato dall’Atp 250 di Firenze perdendo 6-3 6-2 contro Felix Auger-Aliassime. Il tennista carrarino non si è sentito bene durante il match a causa di qualche problema di salute. Che tipo di infortunio haie quanto ti ha condizionato? “Houna specie didi, unal. Mi ha condizionato, ma ciò non toglie i meriti di Felix che ha servito benissimo ed è stato aggressivo per tutta la partita.un po’ amareggiato per come è finita, non miper rispetto dele della gente che è venuta a vedermi“. Ti era mai successa una cosa del genere? “Mi succedeva spesso quando ero juniores, non mi accadeva dalla ...

Niente da fare.non riesce a raggiungere la finale dell'Atp 250 di Firenze fermandosi contro un Felix Auger Aliassime particolarmente in palla. Non riesce a rallentare la corsa verso le Finals del ...Atp Tennis Non finisce propriamente nella migliore delle maniera la pittoresca avventura dia Firenze. Piuttosto sfortunato il tennista azzurro, che sulla 'sua' superficie preferita, come dimostrato dalle prime due partite disputate nel torneo, peraltro dominate in lungo e in ...Finisce l'avventura di Lorenzo Musetti all'UniCredit Firenze Open. Il ventenne di Carrara è stato eliminato da Felix Auger-Aliassime per 6-2 6-3. A sprazzi il padrone di casa ha giocato un tennis sens ...ATP FIRENZE - Le parole del tennista azzurro dopo la sconfitta in semifinale contro Auger-Aliassime al Pala Wanny di Firenze Credit Foto Getty Images ...