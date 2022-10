Lookman ribalta il Sassuolo | Atalanta in vetta da sola almeno per una notte

(Di sabato 15 ottobre 2022)inper una. L'batte 2 - 1 il(che perde nuovamente Berardi per infortunio) e supera il Napoli, che giocherà alle 18 col Bologna al Maradona. Ospiti in ...

Neanche il tempo di rientrare dagli spogliatoi che la Dea ladopo 32 secondi, grazie al bel gol disul secondo assist di serata di Soppy. I neroverdi però non si demoralizzano e al 64'...... derby bianconero Toro - Juve, Allegri: "Vittoria importante, ritiro finito" L'Atalanta... Soppy, sempre lui, intercetta e imbuca perche si presenta davanti a Consigli: sinistro all'...Reduce dalla rimonta subita in casa dell’Udinese, l’Atalanta si prende la rivincita ai danni del Sassuolo, ribaltandolo 2-1 a cavallo dei due tempi.Come a ogni match, CalcioAtalanta vi offre l’opportunità di assegnare un voto a ciascun giocatore sceso in campo Con due gol a cavallo dell’intervallo (firmati da Mario Pasalic e Ademola Lookman), l’A ...