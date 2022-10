Look nuovo per Roma in vista del Giubileo | San Giovanni cambia volto

(Di sabato 15 ottobre 2022) Dimenticate l'ingresso della basilica di Sanin Laterano come si presenta oggi, con i grandi prati che costeggiano il vialetto che porta al sagrato. Per il2025 il piazzale sarà trasformato e l'erba delle aiuole sparirà, lasciando spazio a una distesa di sampietrini. La novità, emersa durante l'ultima commissione speciale, l'ha spiegata Maurizio Pucci, delegato del sindaco Roberto Gualtieri, nel suo ruolo di commissario straordinario per l'Anno Santo. E lo stesso primo cittadino, nell'interesclusiva pubblicata da Il Tempo il 6 ottobre, aveva annunciato proprio la riqualificazione di piazza San. Nella commissione, presieduta dal consigliere capitolino Dario Nanni, il braccio destro di Gualtieri ha spiegato a grandi linee l'intervento immaginato per il piazzale ...

Agenzia ANSA

... in questo modello, infatti, la trama geometrica viene utilizzata per vivacizzare la classicità del doppiopetto dando al capo unmeno formale, seppur ancora molto elegante. Di, il ...... secondo LP dei Dexys Midnight Runners di Kevin Rowland, padre padrone di quella band proveniente da Birmingham che s'era reinventata unsound e unzingaresco capace di aprirle anche ... Bmw M2, nuovo look e più Cv per la 'trazione posteriore' - Prove e Novità L’assemblea dei proprietari a maggioranza approva il nuovo look a colori delle facciate di un edificio che svetta sul paesaggio urbano ...L’hair stylist delle star, da Vittoria Belvedere e Alessia Marcuzzi e Meryl Streep, ha curato il nuovo look della leader di FdI: «Tutte mi chiedono il suo taglio, ne ho già fatti 40 come il suo...» ...