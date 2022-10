Lo sfogo di Paola Egonu | ' Mi hanno chiesto perché sono italiana | è la mia ultima partita in nazionale'

Così si è sfogata a bordo campo, poco dopo aver vinto il match con gli Stati Uniti, la campionessa italiana di pallavoloEgonu . La frase è stata catturata da un video registrato a bordo campo ...... ora che succede E così, pochissimi minuti dopo la fine della sfida per il terzo posto contro gli Stati Uniti, su twitter ha cominciato a girare un video ripreso a bordo campo in cui si vede...«Non puoi capire, non puoi capire. Mi hanno chiesto perché sono italiana... Questa è l’ultima partita con la Nazionale». E’ lo sfogo di Paola Egonu in ...Lo sfogo della giocatrice azzurra a bordo campo con il suo procuratore al termine della gara vinta contro gli Stati Uniti scuote il volley italiano ...