Lo scenario nucleare fa paura | Lukashenko | la soluzione al conflitto in Ucraina può essere trovata in una settimana

(Di sabato 15 ottobre 2022) In caso di escalationnel mirino dei russi finirebbero, per prime, le basi Nato di Ghedi e di Aviano che ospitano sul territorio italiano 40 testate nucleari e, già nelle prime ore, si conterebbero fra i 34 milioni e i 55 milioni di morti. È locatastrofico prospettato da Iriad – Archivio Disarmo. Che spiega cosa avverrebbe e dove nel momento in cui tutto precipita e dalla diplomazia si passa a far parlare le armi nucleari tattiche. In caso di un’escalation, pur limitandosi all’intervento di armi nucleari ‘tattiche‘, le conseguenze sarebbero, insomma, disastrose, soprattutto per gli italiani. Le bombe russe potrebberolanciate contro obiettivi in Italia ‘paganti’ dal punto di vista militare, quali basi aeree e navali e comandi Nato. Secondo Iriad – Archivio Disarmo, prime nel mirino ...

La vittoria appare oggi 'impossibile', di qui la 'tentazione della derapata: se non posso vincere, nessun altro lo potrà'. Per noi è una 'follia', argomenta Caracciolo. Non per lo Zar che ......- con tutte le sue devastanti conseguenze - è tornata a spaventare l'Europa e il mondo Alla luce di questo, sui media americani è stata rilanciata una simulazione di una guerra...Uno studio ha messo in luce quale sarebbe lo scenario in Italia in caso di guerra nucleare e quali città sono di più a rischio.Una guerra nucleare sarebbe una carneficina in Europa e nel mondo. E da Iriad - Archivio Disarmo arriva una prima previsione terrificante: solo nelle prime ore di un eventuale ...