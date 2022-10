Liverpool-Manchester City | Guardiola non crede a Klopp VIDEO

La batosta rimediata lo scorso settembre in casa delUnited non ha lasciato il minimo ...circolo polare artico nonostante la dispendiosa battaglia di pochi giorni prima conto il, ...A tal proposito se questa partita si gioca insieme al big match di PremierCity, PlanetWin365 prevede un bonus del 50% sull'importo scommesso se durante una di queste due sfide ...Sfida da non perdere ad Anfield: domenica alle 17.30 si affronteranno il Liverpool di Klopp e il Manchester City di Guardiola.Periodo nero in campionato per i Reds, chiamati a dare prova di sé contro il Manchester City, secondo in classifica in campionato.