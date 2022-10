LIVE Torino-Juve 0-0 | miracolo di Milinkovic-Savic su Locatelli Si fa male il fischiato Bremer | dentro Bonucci

All'Olimpico Grande, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico Grandesi affrontanoe Juventus nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi- Juve 0 - 0 MOVIOLA 1 Fischio d'inizio - Cominciata...Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico Grande' di. FORMAZIONI UFFICIALI- JUVENTUSTORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, Schuurs, ...TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Linetty, Lukic, Lazaro; Miranchuk, Radonjic; Vlasic. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Buongiorno, Zima, Karamoh, Pellegri ...SECONDO TEMPO 6' Nella Juventus esce Bremer, tra i fischi dellostadio, dentro Bonucci. 5' OCCASIONE JUVE! Rimpallo in area Toro, Locatelli di controbalzo da fuori, vola ...