LIVE Serbia-Brasile 3-0 volley femminile | Finale Mondiali 2022 in DIRETTA | Boskovic e compagne concedono il bis e si tingono d’oro!

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:36 Migliore in campo, neanche a dirlo, Tijanache, con 24 punti e il 38% in attacco, verrà con molta probabilità eletta MVP di questo Mondiale. Partita encomiabile di Stevanovic con 11 punti (5 attacchi, 4 muri e 2 ace), va inoltre sottolineata la gestione di Drca, che ha fatto girare la squadra come i migliori registi al mondo sono capaci di fare. 21:35 Superiorità a tratti imbarazzante dellaquesta sera, le ragazze di Santarelli hanno fatto il bello e il cattivo gioco e di conseguenza hanno sempre condotto le redini della partita. 9 muri e 4 ace, contro i 5 muri e i 3 ace del. Le slave sono riuscite ad uscire vittoriose nonostante 9 errori gratuiti in più rispetto alle verdeoro. 21:32e ...