LIVE Serbia-Brasile 0-0 volley femminile | Finale Mondiali 2022 in DIRETTA | si assegna l’oro | che lo spettacolo abbia inizio!

(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5 Out la fast di Stevanovic,in difficoltà in ricezione. 2-4 Primo attacco vincente di Rosamaria, 1 su 3 in attacco per lei fino a questo momento. 2-3 Muro di Drca su Rosamaria. 1-3 Errore di Boskovic su una palla assai staccata, il primo break è verdeoro. 1-2 Iniziano le magie brasiliane: due grandi difese di Nyeme e Gabi, quest’ultima poi trova un pallonetto vincente in pipe. 1-1 Pallonetto di Busa, che sfrutta il muro scomposto di Carol Gattaz. 0-1 Si parte con un primo tempo profondo di Carol. 20:00 INIZIA LAMONDIALE! 19:59 Ilrisponde con: Carol Gattaz, Carol, Rosamaria, Gabi, Macris, Lorenne e Nyeme. 19:58 Questo il sestetto della: Busa, Drca, Popovic, Stevanovic, Boskovic, Lozo e Pusic. 19:57 Tantissimi i ...