LIVE MotoGP | GP Australia 2022 in DIRETTA | griglia di partenza Pole Martin | Bagnaia in prima fila

(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADILA CRONACA DELLE QUALIFICHE 06.00 E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 05.59 Bastianini è colui che manca all’appello ed è 15° domani. Sarà una gara complicata per il pilota della Ducati Gresini Racing. 05.57 Una strategia quella didi tirare, forse anche per mettere più piloti possibili tra lui e Quartararo, anche a rischio di rimetterci come in questo caso. Vedremo poi lache sarà importante. 05.55 Si prospetta una gara molto interessante nella quale la gestione delle gomme farà la differenza. 05.53 Lo spagnolo Jorgeha ottenuto la settima-position in top-class (terza del) in 1:27.767 a ...