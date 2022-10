LIVE MotoGP | GP Australia 2022 in DIRETTA | griglia di partenza | 3° Bagnaia “Prima fila fondamentale”

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADILA CRONACA DELLE QUALIFICHE FRANCESCO: “ERALA. IN GARA DECISIVA LA GESTIONE DELLE GOMME” 06.00 E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 05.59 Bastianini è colui che manca all’appello ed è 15° domani. Sarà una gara complicata per il pilota della Ducati Gresini Racing. 05.57 Una strategia quella didi tirare, forse anche per mettere più piloti possibili tra lui e Quartararo, anche a rischio di rimetterci come in questo caso. Vedremo poi lache sarà importante. 05.55 Si prospetta una gara molto interessante nella quale la gestione delle gomme farà la ...