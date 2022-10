LIVE MotoGP | GP Australia 2022 in DIRETTA | griglia di partenza | 3° Bagnaia “Prima fila fondamentale” | Oliveira penalizzato

(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADILA CRONACA DELLE QUALIFICHE DOMANI IN GARA SARA’ ANCORA UNA SFIDA QUARTARARO CONTRO LA PATTUGLIA DUCATI AL COMPLETO? FRANCESCO: “ERALA. IN GARA DECISIVA LA GESTIONE DELLE GOMME” FABIO QUARTARARO: “DOMANI IN GARA SARÀ DECISIVA LA GESTIONE DELLE GOMME” MARC MARQUEZ: “HO PRESO COME RIFERIMENTOE HO FATTO BENE” ENEA BASTIANINI: “ARRABBIATO PER IL COMPORTAMENTO DI OIRA” JORGE MARTIN: “E’ STATO UN GIRO MOLTO BUONO, SPERO DI AVERE IL PASSO PER VINCERE” MARCO BEZZECCHI: “DAI GIOCHI DI SCIE, C’è CHI LO FA SEMPRE E NON VA BENE…” LUIGI DALL’IGNA: “LA GARA SARA’ DECISA DALLA GESTIONE DELLE GOMME, LA ...

...GP di Phillip Island sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport(... mentre OA Sport, come sempre, vi garantirà le DIRETTEscritte di ogni turno o sessione, per ...FRANCESCO BAGNAIA: 'ERA FONDAMENTALE LA PRIMA FILA. IN GARA DECISIVA LA GESTIONE DELLE GOMME' MARC MARQUEZ: 'HO PRESO COME RIFERIMENTO BAGNAIA E HO FATTO BENE'Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Il pilota spagnolo parte secondo in griglia, un tempo ottenuto seguendo Bagnaia: "La scia che mi ha dato Pecco è stata fondamentale, con il potenziale di honda non sarebbe stato possibile" ...