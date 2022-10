(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca qualifiche– Classifica– Come seguire la gara in tv e streaming Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio d’, valevole come diciottesimo e terzultimo round stagionale del. Tappa cruciale a Phillip Island nella sfida iridata trae Ai, separati da 1,5 punti in favore dello spagnolo nella classifica generale del campionato. Il pilota iberico del Team Red Bull KTM Ajo ha a disposizione una grandissima occasione per avvicinarsi notevolmente al, perché...

OA Sport

... conferenza stampa qualifiche Domenica 16 ottobre 2022 Ore 00.00: warm up Moto3,, MotoGP Ore 1.30: PaddockOre 2.00: gara Moto3 Ore 3.00: PaddockOre 3.20: garaOre 4.15: ...... qualifica 2 06.10 - 06.25, GP Australia: qualifica 1 06.35 - 06.50, GP Australia: qualifica 2 Diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno Diretta streaming su Sky Go, Now Diretta... LIVE Moto2, GP Australia 2022 in DIRETTA: Augusto Fernandez può chiudere il Mondiale, Ogura parte dietro Fermin Aldeguer centra la pole in una pazza qualifica di Moto2 a Phillip Island, chiusa in anticipo per l'invasione di pista di alcune oche. Il pilota motorizzato Boscoscuro partirà dalla prima fila c ...Fermin Aldeguer firma la miglior prestazione nella qualifica del GP d'Australia della Moto2. Lo spagnolo, che si... Moto2 Australia Qualifica ...