LIVE Italia-Usa 1-0 volley femminile | Mondiali 2022 in DIRETTA | le azzurre ripartono da Egonu | 25-20

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-20 L’vince il primo set! L’invasione delle statunitensi regala il successo alla squadra azzurra che ha giocato bene! 24-20 Primo tempo di Danesi 23-20 La diagonale di Drews da zona 2 23-19!!! Vincente da zona 2 dopo tre tentativi non riusciti a Sylla da 4 22-19 Muro di Ogbogu su Danesi 22-18 Errore al servizio22-17 Primo tempo Danesi 21-17 Diagonale lungo di20-17 Errore al servizio20-16 Il pallonetto diin pipe 19-16 Mano out Robinson da zona 4 19-15 In rete il pallonetto di Robinson 18-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Bosettiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 17-15 La diagonale dida seconda linea 16-15 La pipe disulle mani del ...