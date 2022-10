LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2022 in DIRETTA | inizia la spettacolare gara-2 | lotta per il titolo tiratissima!

(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:39 Ci sarà tanta attesa anche per le prestazione di Carlo Macchini, Marco Lodadio e Salvatore Maresca, che gareggeranno da specialisti: il primo alla sbarra, il secondo e il terzo agli anelli. 15:37 Laper ilè però aperta almeno ad un’altra decina di ginnasti, tra i quali spicca sicuramente il nome di Nicola Bartolini, quarto a metà(79.900). 15:36 Questo il podio dopo-1: 1.Yumin Abbadini (80.450) 2.Edoardo De Rosa (80.100) 3.Lorenzo Minh Casali (79.950) 15:35 E’ sarà a tutti gli effetti un nuovo Campione d’Italia: Ludovico Edalli in-1 ha infatti gareggiato solo su tre attrezzi e di conseguenza non potrà difendere il. 15:32 La nuova formula del torneo prevede una ...

