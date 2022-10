LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2022 in DIRETTA | sospesa la prova della Madison per problemi di illuminazione

(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDISU18.19 Primo scatto dei 12, non si sono capite Chiara e Rachele. Azzurre quarte dopo Australia, Francia e Nuova Zelanda. Bandiere gialle però, la gara vienea causa dell’. 18.18 Attenzione perché c’è un problema dinell’impianto francese, con la luce andata via praticamente d’improvviso. 18.17 120 giri, vince chi riuscirà a farne di più in coppia. Italia subito nel vivocorsa. 18.16 Partita la gara! 18.14 Le partecipanti alla corsa: 1 FRA – France BLACK COPPONI Clara RED FORTIN Valentine 2 ITA – Italy BLACK BARBIERI Rachele RED CONSONNI Chiara 3 GBR – Great Britain BLACK EVANS Neah RED KENNY Laura 4 NED – Netherlands BLACK van ...

In apertura di giornata Miriam Vece tenterà l'assalto alla finale del Time Trial 500 metri, gara in cui ha anche conquistato una medaglia europea. A seguire torna in pista Matteo Bianchi dopo l'... LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2022 in DIRETTA: è il momento della Madison con Barbieri e Consonni 11.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della quarta e penultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2022 in programma al Vélodrome National di ...MONDIALI PISTA PARIGI - Penultimo giorno dei Mondiali di Parigi. Ha fatto il suo debutto Elia Viviani, impegnato nell'Omnium, ma oggi è anche il giorno ...