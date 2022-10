LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2022 in DIRETTA | si comincia | attesa per Viviani e la Madison

(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDISU17.31 Scatta l’olandese Lambernink, che ha eliminato la campionessa uscente Lea Sophie Friedrich. Peggiora il proprio tempo, chiudendo in 33.703, ora la cinese Yufang Guo. 17.29 Fra pochissimo parte la prova a tempo dei 500 metri. Le partecipanti sono le olandesi Kyra Lambernink ed Hetty van der Wouw, la cinese Yufang Guo, la canadese Kelsey Mitchell, la colombiana Martha Bayona Pineda, l’australiana Kristina Clonan, la francese Taky Marie Divine Kouame e la tedesca Emma Hinze. 17.27 A seguire, i quarti di finale dello sprint uomini. Non c’erano italiani in lizza. 17.24 Il pomeriggio si aprirà invece con la prova a tempo dei 500 metri. Miriam Vece è rimasta fuori dalle migliori otto, chiudendo con il diciassettesimo tempo. 17.21 A ...

OA Sport

...30: Mondiali su Pista 2022 4a giornata (freplica) ore 02:30 Pallavolo Femminile: ...alla diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...In apertura di giornata Miriam Vece tenterà l'assalto alla finale del Time Trial 500 metri, gara in cui ha anche conquistato una medaglia europea. A seguire torna in pista Matteo Bianchi dopo l'... LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2022 in DIRETTA: fra poco la sessione pomeridiana 11.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della quarta e penultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2022 in programma al Vélodrome National di ...MONDIALI PISTA PARIGI - Penultimo giorno dei Mondiali di Parigi. Ha fatto il suo debutto Elia Viviani, impegnato nell'Omnium, ma oggi è anche il giorno ...