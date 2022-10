OA Sport

...30: Mondiali su Pista 2022 4a giornata (freplica) ore 02:30 Pallavolo Femminile: ...alla diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...In apertura di giornata Miriam Vece tenterà l'assalto alla finale del Time Trial 500 metri, gara in cui ha anche conquistato una medaglia europea. A seguire torna in pista Matteo Bianchi dopo l'... LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2022 in DIRETTA: fra poco la sessione pomeridiana 11.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della quarta e penultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2022 in programma al Vélodrome National di ...MONDIALI PISTA PARIGI - Penultimo giorno dei Mondiali di Parigi. Ha fatto il suo debutto Elia Viviani, impegnato nell'Omnium, ma oggi è anche il giorno ...