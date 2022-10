LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2022 in DIRETTA | Elia Viviani lontano dalle medaglie nell’omnium

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILRE DEIDISU21.12 Ancora non arriva il verdetto finale della gara. 21.04 I giudici intanto stanno stilando la classifica conclusiva visto un finale molto convulso. 21.00 Niente da fare per. L’azzurro è crollato sul finale e non ha avuto il passo per tentare l’assalto al podio. 20.59 Il bronzo va al neozelandese Aaron Gate. 20.58 Alla ruota del transalpino c’è un super Ethan Hayter che trova il bis iridato: dopo Roubaix in Francia c’è ancora il britannico a trionfare. 20.57 CAPOLAVORO DI THOMAS! Va a prendersi il giro proprio all’ultima tornata conquistando l’argento! 20.56si è arreso, fuori dai giochi per le. 20.55 In caccia Hayter e ...