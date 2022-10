LIVE Avellino-Audace Cerignola | le formazioni ufficiali

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto, le(4-3-3): Marcone; Ricciardi, Moretti, Aya, Tito; Matera, Franco, Casarini; Ceccarelli, Trotta, Russo. A disp.: Pane, Pizzella, Auriletto, Illanes, Rizzo, Dall’Oglio, Garetto, Maisto, Micovschi, Gambale, Murano. All.: Taurino.(4-3-3): Saracco; Botta, Blondett, Ligi, Russo; Tascone, Bianco, Sainz-Maza; Achik, Malcore, Neglia. A disp.: Fares, Trezza, Basile, Farucci, Gonnelli, Ora, Capomaggio, Inguscio, Langella, Ruggiero, D’Andrea, D’Ausilio, Vitali. All.: Pazienza (squalificato, in panchina La Porta) Arbitro: Matteo Centi della sezione di Terni. Assistenti: Lorenzo Giuggioli di Grosseto eFabio Dell’Arciprete di ...

Dall'altro lato, la capolista Crotone guidata da Lerda che sin qui non ha mai perso e viene da due vittorie di fila contro(2 - 0) e Juve Stabia (1 - 0). A sfidarsi sono due compagini dai ...... Pesaro e Urbino (460), Grosseto, Livorno e Pistoia (450), Arezzo e Imperia (440), Viterbo e Cosenza (430), Latina (410), Roma (400); Da 300 a 400: Firenze e Benevento (380), Prato (370),e ...Ottava giornata di campionato per l'Avellino di Taurino che alle 17:30 scenderà in campo contro l'Audace Cerignola ...Diretta Avellino Audace Cerignola streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 8^ giornata di Serie C.