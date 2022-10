Live Atalanta-Sassuolo 2-1 | Lookman ribalta il risultato

Commenta per primo Di seguito la moviola degli episodi arbitrali più discussi del terzo anticipo della decima giornata di Serie A:- SASSUOLO h. 20.45 MARCENARO COSTANZO - PASSERI IV: SANTORO VAR: ABISSO AVAR: LONGO S. 31' - Contatto tra Lookman e Frattesi in area: il tocco del centrocampista sull'attaccante c'è ma è ...Diretta- Sassuolo: cronaca45'+1 - PAREGGIA L': Soppy regala a Pasalic il gol del pareggio a pochi secondi dal duplice fischio dell'arbitro. 43' - Risposta immediata dell'...La decima giornata di campionato vede il Sassuolo far visita all’Atalanta al Gewiss Stadium. I neroverdi sono reduci dall’immeritata sconfitta in casa con l’Inter, ...La classifica Serie A 2022-2023 aggiornata in tempo reale. Siamo arrivati alla quinta giornata e il Milan ha battuto l'Inter nel derby.