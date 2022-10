L' Italvolley femminile si consola con la medaglia di bronzo Battuti gli Usa 3-0

Lo ha detto il ct dell'Italia, Davide Mazzanti , dopo il terzo posto ai Mondiali di pallavolo. Mentre le azzurre si abbracciavano in campo, molte non trattenendo qualche lacrima, anche il ...Troppo bruciante la sconfitta contro il Brasile che ha aperto parecchie ferite nel gruppo dll'aldopo una stagione che consegna alla storia un titolo di Nations League e un terzo ...Grandissima prova di carattere per l' Italvolley femminile che, nonostante le critiche e le pressioni degli ultimi giorni, riescono a battere gli Stati Uniti per 3-0 (25-20; 25-15; 27-25) e a guadagna ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-9e6e69b9-c3f5-50e3-dbce-9dbbefe4db ...