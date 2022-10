‘Linea d’ombra Festival’ | più di 150 film in 8 giorni

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 9 minutiSalerno – 150in concorso provenienti da 47 paesi, 6 location (Sala Pasolini, Piccolo Teatro Porta Catena, Chiesa dell’Addolorata, Palazzo Fruscione e Campus UNISA), 11 eventi al giorno da sabato 22 ottobre 2022 a sabato 29 ottobre 2022. I numeri della 27esima edizione di LineaFestival a Salerno tracciano il percorso di un evento che, forte di una quasi trentennale esperienza, non dimentica di guardare con curiosità e interesse alle novità che arrivano dal mondo dell’audiovisivo italiano e internazionale. La direzione artistica è di Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo. 2500 sono stati ivisionati in selezione tra gli iscritti alla piattaformafreeway e i diversi festival internazionali, per poi stilare la lista delle opere in concorso a Salerno nelle sei sezioni: Passaggi ...