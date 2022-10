(Di sabato 15 ottobre 2022)aderisce al patto contro lopromosso da Too Good To Go, la app anti -nata nel 2015 per coinvolgere tutti gli attori della filiera, consumatore incluso, ...

L'adesione al Patto contro lo spreco alimentare rientra nell'dinel raggiungere gli obiettivi prefissati con la strategia Esg Better Days in ambito di sostenibilità, lotta alla fame ...In particolare,ha supportato le giornate di Summer School, dal 5 al 9 settembre presso l Arena Civica nel Parco Sempione e in altri tre luoghi della città, la due giorni di attività pensata ... L'impegno di Kellogg nella lotta allo spreco alimentare Milano, 15 ott. (askanews) - Kellogg aderisce al patto contro lo spreco alimentare promosso da Too Good To Go, la app anti-spreco nata nel 2015 ...Eridania, Gruppo Orsero, Kellogg Italia, PENNY e Riso Scotti firmano il Patto contro lo Spreco Alimentare di Too Good To go ...