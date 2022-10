Limatola | super finanziamento | 900 000 euro per costruire il nuovo asilo nido

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPrimo grande risultato per la nuova Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Parisi. L’Ente di, infatti, ha visto ammesso ail progetto per la realizzazione di uncomunale (0-36 mesi). I fondi, per 900.000, giungeranno dal Ministero dell’Istruzione a valere sul Pnrr. L’edificio sarà costruito ex novo nelle adiacenze della scuola dell’Infanzia. Una struttura nuova, moderna che sarà pienamente rispondente alla normative vigenti in fatto di sicurezza antisismica, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Si tratta di un servizio importantissimo che risponderà in modo pieno alle esigenze delle famiglie. Un angolo di, quindi, diviene – tra il nascente ...