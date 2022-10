Letta | Borrell | Scholz cantano Bella ciao in chiusura del Partito socialista europeo a Berlino

(Di sabato 15 ottobre 2022) Alladel congresso del, i leader del Pse riuniti a, dopo il discorso finale del cancelliere tedesco Olaf, hanno intonato ““. L’inno della Resistenza partigiana è stato suonato dal vivo sul palco e cantato prima in persiano e poi in italiano dai presenti in sala tra cui il segretario del Pd, Enrico, l’alto rappresentante Ue Josep, il nuovo presidente del Pse, Stefan Loefven, e i commissari Ue, Frans Timmermans e Ylva Johansson L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... suonata dal vivo sul palco e cantata prima in persiano e poi in italiano dai presenti in sala tra cui il segretario del Pd, Enrico, l'alto rappresentate Ue Josep, il nuovo presidente ..., Scholz e i leader del Pse cantano 'Bella ciao' Letta, Borrell, Scholz e leader Pse cantano 'Bella ciao' - Politica 'La maggioranza in guerra interna non è in grado governare', afferma il leader del Pd sottolineando 'Inizio di legislatura con una logica incendiaria' (ANSA)