Lega | in Brianza si radunano gli scissionisti | «Subito un congresso oppure nuovo partito» – Il video

(Di sabato 15 ottobre 2022) Né con Salvini, né con Bossi. Una fronda di militanti dellaNord che ha sempre contestato la linea politica dellaper Salvini premier, ma anche quella del senatur Umberto Bossi «che ci aveva regalato qualcosa di grande, poi sono stati fatti degli errori e ora dobbiamo fare qualcosa di diverso», è tornata a riunirsi a Biassono, in, rilanciando la battaglia per il Nord. Durante il suo intervento davanti all’assemblea “Per il Nord! Riparte la battaglia”, l’ex deputato Gianni Fava ha detto che è arrivato il momento «di riprendere quel simbolo» del Nord, «quel brand che la gente sa cos’è, modificarlo e renderlo moderno». Il risultato deludente ottenuto alle ultime elezioni dalladi Matteo Salvini sembra, quindi aver provocato una reazione nel vecchio elettorato, quello storico. Anche Bossi ha sentito ...

È una micro - Pontida d'altri tempi quella andata in scena in un ristorante di Biassono, in, dove quasi duecento 'nostalgici' dellaNord si sono riuniti in un'assemblea ('Per il Nord! ...Insi risentono i vecchi slogan. L'ex deputato Fava: 'Salvini ha sbagliato, andiamo per la nostra ...