Le richieste di Confindustria Giovani | “Mai più politica delle mancette Risorse a chi crea lavoro”

Leggi su iltempo

(Di sabato 15 ottobre 2022) L'impresa è e sarà centrale per il nostro futuro. Servono regole e condizioni per permetterle di fare sviluppo, mettendo in campo tutte quelle energie che essa deve e può assicurare. Di qui il confronto con Riccardo Di Stefano, presidente deiImprenditori di, riuniti in questi giorni per il loro 37° convegno, dal titolo emblematico: «Energie. Per cambiare epoca».Presidente Di Stefano, di nuovo all'appuntamento di Capri dopo gli anni difficili della pandemia, rispetto alla quale non abbassare la guardia, con il conflitto russo-ucraino a destare ulteriore preoccupazione anche per le imprese. Quali le sue considerazioni preliminari rispetto allo scenario attuale? «Lo scoppio della guerra in Ucraina ha evidenziato fenomeni economici che preoccupavano già prima. Ad esempio il costomaterie prime, che azzera i ...