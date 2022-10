(Di sabato 15 ottobre 2022) Life&People.it Lee la storia“mustum ardens” risalgono a tempi lontani. Il termine appare per la prima volta in un testo francese del 1288, alludendo al “mosto” di vino reso “ardente”, cioè piccante, con l’aggiunta di farina di grani di senape, miscuglio che permetteva di conservare a lungo un prodotto facilmente deperibile come la frutta. Questa preparazione culinaria diffusa soprattutto nell’Italia settentrionale e in Toscana è realizzata con diversi ingredienti, a secondazona d’origine. La: una preparazione a base di conserve di uno o più tipi di frutta trattata con zucchero o miele, mosto o senape. La ragione principalenascitaera proprio il bisogno di “dare lunga vita” a quella ...

Life and People

Anzi sembrerebbe che ledi Halloween ecommemorazione di Ognissanti siano da attribuire alla festa pagana celtica di Samhain - festeggiata anche in Scozia. A Dublino, in occasione di ...Il ragazzino, dimarocchine, è stato bloccato la scorsa notte dai militari dopo aver ...stato fermato per aver rapinato un turista americano del Rolex e per aver scippato una studentessa... Le origini della mostarda: un appuntamento culinario per degustare l’eccellenza lombarda Ripercorriamo la vicenda di cronaca nera di Unabomber che tra il 1994 e il 2006 ha terrorizzato il Nord Est del paese con una serie di .... Per questa vicenda fu sospettato a lungo una persona ma il s ...Alta tensione nel carcere di Avellino dove nella giornata di ieri due agenti della polizia penitenziaria sono stati presi in ostaggio da due detenuti e uno è salito sul tetto della casa circondariale ...