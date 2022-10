Le Azzurre dell’Italvolley battono gli Usa 3 a 0 e vincono il bronzo ai Mondiali di Pallavolo – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ledella nazionale italiana dihanno conquistato la medaglia diaidi Olanda e Polonia dopo aver battuto 3 a 0 (25-20 25-15 27-25) le campionesse olimpiche in carica degli Stati Uniti. Per ledi Mazzanti, campionesse d’Europa in carica e vincitrici della Nations League, si tratta della terza medaglia vinta nel corso di un Mondiale, dopo l’oro del 2002 e l’argento del 2018. Prima della partita, il presidente federale Giuseppe Manfredi ha confermato il ct Davide Mazzanti sulla panchinafemminile: «Non è in agenda una sua sostituzione, anche perché il bilancio di quest’anno è molto positivo con una vittoria agli Europei e una vittoria della Nations League, quest’ultima proprio contro il Brasile, e una semifinale mondiale contro il ...