Le azzurre del volley conquistano la medaglia di bronzo ai mondiali

Leggi anche LeVolley sono state sconfitte dal Brasile 3 - 1 Sabato la nazionale italiana disputerà la finale per la medaglia di bronzo dei campionati mondiali contro gli Stati Uniti che ...Tornano i fantasmi della semifinale con leche sembrano scariche. Il solco si allarga su un ...piovutele addosso dopo la sfida con il Brasile ed è incontenibile (10 punti per lei alla fine...Il bronzo c’è ma anche i rimpianti. Le azzurre hanno chiuso il loro Mondiale con la conquista del terzo posto del podio. Battuti 3-0 gli Stati Uniti. Non era mai successo, ma… Leggi ...La nazionale femminile ha battuto gli Stati Uniti in Olanda. In precedenza aveva perso due volte la finale per il terzo posto, nel 2006 a Osaka contro la Serbia Montenegro e nel 2014 a Milano contro i ...