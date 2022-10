La TV uccide | Il dramma di una 13enne | dopo la doccia accende la televisione e…

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tragedia per una ragazzina di 13 anni, morta mentre cercava di guardare la. Ma cosa è successo esattamente? Orrore in Brasile, dove una tredicenne è morta in una situazione a dir poco assurda. La storia ha veramente dell’incredibile. La protagonista della vicenda è Iorrany Ravick Soares Rodrigues, una ragazzina di 13 anni, nata e cresciuta L'articolo La TVIldi unalalae… NewNotizie.it.

Fanpage.it

Di Arianna Durazzi - 15/10/2022 Tragedia per una ragazzina di 13 anni, morta mentre cercava di guardare la televisione. Ma cosa è successo esattamente Orrore in Brasile , dove una tredicenne è morta ...Un 48enne di nome Manuele Andreini, operaio metalmeccanico, ha ucciso la madre Assunta di 86 anni mentre stava dormendo nella sua abitazione. Ilsi è consumato a Subbiano, in provincia di Arezzo , probabilmente mediante l'ausilio di un cuscino per soffocare la donna. Dopodiché l'uomo, con un passato contrassegnato da problemi psichici, ... Confonde il nipote 12enne per uno scoiattolo, gli spara e lo uccide: dramma durante la caccia Tragedia per una ragazzina di 13 anni, morta mentre cercava di guardare la televisione. Ma cosa è successo esattamenteguadagnandosi un posto dubbio nella storia come prima donna a tentare uccidere un presidente degli Stati Uniti in carica. Ha tirato fuori la pistola, ma non è riuscita a premere un colpo. Droga e ...