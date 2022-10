La strana storia del carabiniere che avvistava gli Ufo (rinviato a giudizio per truffa e falso)

Leggi su open.online

(Di sabato 15 ottobre 2022) Due ore e quaranta di straordinari per andare, secondo l’accusa, a caccia di alieni. Per questo l’ex comandante dei carabinieri della stazione di Chiesa in Valmalenco, Alessandro Di Roio, ora in pensione, è stato portato in tribunale perideologico in atto pubblico econtinuata. L’accusa è quella di aver raggirato lo Stato per una somma di cento euro lordi, 80 netti. Eppure, nonostante in quelle ore fosse a suo dire «in servizio e non a caccia di ufo», «in quel periodo gli avvistamenti erano quasi quotidiani e le persone terrorizzate si rivolgevano a me», ha spiegato Di Roio. La difesa in processo ha presentato un dossier di oltre duecento pagine che proverebbero la presenza di entità paranormali sul territorio. Negli scatti, descritti dal Corriere della Sera, appaiono oggetti non identificati nel cielo, strane figure nere sulle montagne, ...