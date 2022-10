(Di sabato 15 ottobre 2022) L'ex segretario del Carroccio strizza l'occhio a Giorgetti, Zaia e Fedriga. Laa Salvini: "Al Viminale deve andare un prefetto, non certo lui"

ilGiornale.it

Parole che a ben vedere sembrano essere anche unaindiretta a Giorgia Meloni che invece ha ... L'ex Segretarioha già in mente il sostituto Sui risultati della Lega alle elezioni è ...E' quanto scrive l'ex segretario federale della Lega ed ex governatore della Lombardia Robertonella rubrica 'Barbari Foglianti' su Il Foglio. 'La vittoria è netta. Svanisce quella che per il ... La stoccata di Maroni: "Alla guida della Lega serve un moderato"