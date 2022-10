La Russa | il cognome filoputiniano | la Segre Le parole della settimana

(Di sabato 15 ottobre 2022) Iltroppodi La, la lezione di Liliana, un Nobel italiano, il ritorno di Freddy Mercury, ultima puntataSignora in Giallo, la storia senza fine di Mark Caltagirone, l'America inizia con un italiano

ilGiornale.it

... contrariamente alle indicazioni del proprio gruppo, ilLasulla scheda. La maggioranza scricchiola alla prima prova, ma altrettanto fa l'opposizione. Che inizia da subito a rimpallarsi ...... con una battuta: "Io presidente della Camera Forse si parla di Attilio", riferendosi al presidente della Regione Lombardia che ha il suo stesso. Ore 08:37 - Laal Senato, Forza Italia ... La Russa, il cognome filoputiniano, la lezione diella Segre. Le parole della settimana Il cognome troppo filoputiniano di La Russa, la lezione di Liliana Segre, un Nobel italiano, il ritorno di Freddy Mercury, ultima puntata della Signora in Giallo, la storia senza fine di Mark Caltagir ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...