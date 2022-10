La protesta degli studenti contro la preside che fa lavare la sua auto al bidello

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) Lachiede aldi lavarle i vetri dell’e gli, in segno di solidarietà, occupano il cortile. Lasi è manifestata con un’assemblea durata un’ora e mezza ieri mattina al Eliceo classico Arnaldo di Brescia. “Io sono Gerardo”: ladel liceo Arnaldo di Brescia Dopo l’asseblea poi i ragazzi per dimostrare il loro supporto hanno sfilato in un corteo lungo i corridoi della scuola mettendo dei post-it come pettorine con la scritta “io sono Gerardo”, il nome dell’operatore scolastico da anni in servizio presso l’istituto. La richiesta sarebbe stata fatta qualche giorno fa, ma la notizia si è diffusa tra le prime ore di lezione e l’intervallo solo oggi che l’operatore scolastico non è al lavoro per ...