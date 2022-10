La nicotina non si trova solo nelle sigarette ma anche in tanti alimenti | lo sapevate?

Philip Morris International

Di Greta Del Prete - 15/10/2022 Lasi trova solo nelle sigarette: la sostanza è presente anche in alcuni cibi che troviamo in tavola tutti i giorni: ecco quali Laè una sostanza che probabilmente tutti conoscono, ......innescati anche dalla dose dicontenuta in una sola sigaretta, dimostrando così quanto sia potente l'effetto del fumo a livello cerebrale . È un lavoro preliminare, un primo passo,siamo ... Tutti meritano di conoscere i fatti | Philip Morris Switzerland Uno studio preliminare mette in luce un nuovo possibile danno causato dalla nicotina a livello cerebrale: c'è l'ipotesi che influenzi anche le funzioni riproduttive femminili ...La quarta edizione del noto Premio SITAB Fondazione Umberto Veronesi stata vinta dal dottorando Mario Cristina con uno studio che dimostra che la nicotina è in grado di aumentare la risposta infiammat ...